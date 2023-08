Raízen vai investir R$ 1,3 bilhão para produzir etanol de segunda geração no MS

São Paulo - A Raízen pretende investir R$ 1,3 bilhão para modernizar sua usina de Caarapó, em Mato Grosso do Sul, e tornar viável a produção de etanol de segunda geração (E2G). Segundo nota da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o anúncio do investimento ocorreu na tarde desta terça-feira, 1º, durante o evento empresarial MS Day em São Paulo, que reuniu a diretoria da empresa, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.



Em 2021, a Raízen adquiriu três usinas da Biosev em Mato Grosso do Sul, localizadas em Rio Brilhante, Maracaju e Caarapó.



Atualmente, a empresa possui 149 mil hectares de cana-de-açúcar plantados no estado, com produção de 508 mil toneladas de açúcar e 398 mil litros de etanol de primeira geração por safra. A expectativa é de moagem de 10 milhões de toneladas neste ano e o potencial de crescimento da produção da matéria-prima no estado está entre 10% e 15%.



De acordo com Verruck, o investimento atende às metas do governo de Mato Grosso do Sul para produção com sustentabilidade. "Essa confirmação de investimento, além de gerar mais emprego e mais renda, também tem uma pegada de carbono excepcional", afirmou. Segundo ele, o Estado caminha no sentido de se tornar "carbono neutro".