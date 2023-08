Tempo segue firme no Rio até domingo

Rio - A cidade permanece com tempo estável e sem chuva até o próximo domingo (06), segundo o Alerta Rio, os dias terão céu claro a parcialmente nublado, podendo estar mais encoberto no sábado. A máxima nos próximos dias será de 30°C.



Na quinta-feira (03), a máxima será 35ºC e a mínima 15ºC. Os ventos estarão predominantemente fracos a moderados. Na parte da tarde, a umidade relativa do ar poderá apresentar valores abaixo de 30%.



Com máxima 31°C e mínima de 16°C, o cenário de sexta-feira (04) é parecido com o de quinta (03), indica a previsão.



Para o sábado (5), o céu deve estar mais encoberto, se comparado ao dia anterior. Os termômetros devem marcar máxima de 28ºC e a mínima de 17ºC, ainda não é esperado chuva. Os ventos estarão fracos a moderados.



Já no domingo (06), o tempo continua estável e sem chuvas. Os ventos estarão de moderados, com uma previsão de máxima de 30 °C e 15°C de mínima.

Nesta quarta-feira (02), o tempo segue firme durante a noite e a madrugada, sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima será de 32°C e e mínima 13°C. Ainda de acordo com Alerta Rio, a umidade relativa do ar ficará em torno de 30% no decorrer da tarde.