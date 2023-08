Suspeito é preso com cinco celulares furtados em Campos dos Goytacazes

Rio - Policiais da 123ª DP (Macaé) prenderam, nesta terça-feira (1), um homem suspeito de receptação de celulares, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Com ele, foram encontrados cinco celulares. De acordo com a polícia, os aparelhos foram furtados durante uma exposição em Macaé, no último sábado (29).



A ação foi realizada na região central do município, e contou com o apoio de agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), de Campos dos Goytacazes.



De acordo com o comando da unidade, ao todo, foram localizados um iPhone rosa, um iPhone azul, um iPhone vermelho, um Xiaomi Poco preto e um iPhone 13 branco. As vítimas devem ir à delegacia reconhecer os aparelhos.



O suspeito foi encaminhado à unidade de polícia, onde aguarda transferência para o sistema prisional.