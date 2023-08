Homem mata suposto pai de santo durante live em GO

Goiania - Um homem que se identificava como pai de santo foi baleado e morto enquanto fazia uma transmissão ao vivo nas redes sociais nessa terça-feira (1º), em Caturaí, na Região Metropolitana de Goiânia (GO). Itamar Zelador Silva, de 29 anos, aparece no vídeo falando e, em certo momento, é possível escutar o barulho dos tiros e o homem cai no chão. Depois, a tela fica preta, mas gritos de uma mulher são registrados ao fundo da gravação.

O suspeito fugiu após disparar contra a vítima e se escondeu em uma região de mata. Ao iG, o Comando de Policiamento Especializado (CPE) afirmou que, com o apoio do Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAER) e da Polícia Militar de Goiânia, foi em busca do criminoso.



Quando ele foi identificado, efetuou disparos contra os policiais, que revidaram a ação. O suspeito foi atingido e encaminhado ao Hospital Municipal da Cidade de Caturaí com vida.



Depois de identificado, foi constatado que o acusado usava nome falso, tinha várias passagens criminais e era foragido da Justiça. Conforme o CPE, o indivíduo foi preso pelo crime de tráfico de drogas, passagens criminais por homicídio, sequestro, roubo, porte ilegal de arma de fogo e furto.



Testemunhas relataram ao CPE que a motivação do crime teria sido um vídeo supostamente enviado pelo pai de santo fazendo ameaças ao autor dos disparos.