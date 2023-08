Comlurb recolhe 2,4 toneladas de lixo após operação de limpeza na Zona Oeste

Rio - Comlurb realizou, nesta quarta-feira (02), mais uma operação de limpeza na Trilha do Perigoso, em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Na ação, foram retirados 2,4 toneladas de resíduos como garrafas de plástico e vidro, latas de bebidas, papel e plástico.



Durante o trabalho, a equipe passou pelas praias do Perigoso, dos Búzios, do Meio, Funda e do Inferno, recolhendo diversas espécies de resíduos, até um pedaço de mais de um metro de casco de barco já foi encontrado. Voluntários e garis conversaram com os frequentadores das praias sobre a importância da preservação da natureza local e a necessidade de não descartar o lixo na mata e nas areias.



O material recolhido foi transportado em barcos até a Praia de Barra de Guaratiba, na mesma região, e colocado no caminhão coletor para ser levado ao destino correto.

Limpeza na Trilha do Perigoso e praias de Barra de Guaratiba, na Zona Oeste William Werneck/Comlurb