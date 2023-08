Rio - Um tonel com drogas, uma balança e materiais usados no processo de endola foi encontrado, nesta quarta-feira (2), por PMs em área de mata no bairro Cidade Alegria, em Resende, Região Sul Fluminense. Ao todo, os policias do 37º BPM (Resende) encontraram 1.150 pinos de cocaína e 250 trouxas de maconha.

De acordo com os policiais, todo o material apreendido, incluindo a balança de precisão foram levados para a 89ª DP (Resende) onde o caso foi registrado. Durante a ação, ninguém foi preso.