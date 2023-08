Carro de luxo é prensado por caminhão em Itatiaia

Um acidente entre um carro de luxo e um caminhão-baú deixou uma pessoa ferida nesta quarta-feira (2) em Itatiaia. O acidente aconteceu no km 331 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes constataram que o carro realizava ultrapassagem quando o caminhão foi desviar para a esquerda, colidiu lateralmente com o veículo, prensando-o contra a mureta central da rodovia.



O motorista do caminhão não ficou ferido. Ele informou que havia uma fila de caminhões no Posto Fiscal da Receita Estadual e que, para evitar uma colisão traseira, desviou para a esquerda. No carro havia três pessoas: o motorista, a esposa e a filha, de 9 anos.



A mulher sofreu uma pancada na cabeça e foi socorrida pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia para um hospital particular de Resende. Ela foi atendida, mas já recebeu alta. O trânsito no local já foi normalizado.