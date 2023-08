Suspeito de envolvimento em homicídio é preso em Resende

Um jovem, de 25 anos, com mandado de prisão em aberto por suspeita de envolvimento em um homicídio, foi preso nesta quarta-feira (2) em Resende. Ele foi encontrado na localidade conhecida como Marrocos, no bairro Vicentina. O crime aconteceu no dia 13 de junho desse ano na Cidade Alegria.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram até a localidade e encontraram o suspeito. Ele foi algemado e levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde está à disposição da Justiça.