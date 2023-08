Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas

A Polícia Militar (PM) apreendeu nesta quarta-feira (2) uma grande quantidade de drogas em Resende. Os entorpecentes foram encontrados em uma área de mata no bairro Cidade Alegria.



Segundo a PM, os agentes estavam checando uma denúncia de que havia suspeitos em um matagal com armas e drogas quando foram recebidos a tiros. Como não foi possível enxergar os criminosos, os policiais não revidaram. Ninguém ficou ferido.



Após os tiros, os agentes encontraram um tonel com as drogas. Foram apreendidos 1.150 pinos de cocaína, 280 invólucros de maconha, uma balança de precisão e material para embalar. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende. Ninguém foi preso, até o momento.