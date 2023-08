Prefeitura de Paty assina Termo de Cooperação Técnica com o Conselho Regional de Contabilidade

Na última sexta-feira (28), prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, reuniu secretários e autoridades no Centro Cultural Maestro José Figueira para realizar a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal e o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), junto ao vice-presidente de Desenvolvimento Profissional da autarquia, Paulo Henrique Pêgas.



A assinatura do Termo visa aproximar o Conselho Regional aos profissionais de contabilidade do município. Para tanto, estão previstas ações conjuntas para apoio técnico, capacitação, estudos legislativos, fiscalização, otimização no atendimento ao profissional contábil pelas repartições públicas, integração de dados e orientação ao contribuinte.



“O Termo é de grande importância para o município, tanto pelo acompanhamento da legislação contábil, que está sempre em atualização, quanto para a capacitação dos novos servidores empossados em 2023, permitindo, assim, a excelência do serviço contábil em Paty do Alferes”, explica o Secretário de Fazenda Cláudio Luiz da Silva Lima.



Além das autoridades locais, também acompanharam a cerimônia os delegados do CRCRJ em Paty e Miguel Pereira, Sérgio Gonçalves e Rafael Almeida, respectivamente. Logo após a solenidade, o vice-presidente Paulo Henrique Pêgas comandou uma palestra sobre Reforma Tributária para os Municípios e Estados.