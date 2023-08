Daniel Mendes conquista duas medalhas no Mundial de Natação Paralímpica

O nadador de Resende, Daniel Mendes, conquistou duas medalhas na terça-feira (1º) no Mundial de Natação Paralímpica, em Manchester, na Inglaterra. O atleta garantiu o segundo lugar no revezamento 4x50m livre – 20 pontos e a medalha de bronze nos 100m livre S6.



Nos 100m livre S6, o Brasil subiu duas vezes no pódio. Talisson Glock fez 1m04s73 e ficou com a prata; já Daniel terminou com 1m05s14, com o bronze. O italiano Antonio Fantin fez o melhor tempo da história da prova com 1m02s98.



No revezamento, o time brasileiro formado por Lídia Cruz, Patrícia Santos, Daniel Mendes e Talisson Glock ficou em segundo, com a marca de 2min23s65. A China foi ouro (2min18s58) e a Ucrânia, bronze (2min25s93). Mendes disputa os 50m livre na próxima sexta-feira (4).