Penitenciária de Resende recebe projeto de viveiro florestal

A Cedae, por meio do programa Replantando Vida, inaugurou, na terça-feira (1º), um viveiro florestal dentro da Penitenciária Luis Fernandes Bandeira Duarte, no distrito de Bulhões, em Resende. A unidade vai cultivar, por ano, até 200 mil mudas de plantas nativas da Mata Atlântica em uma área de 1,7 mil m². Das 264 espécies utilizadas, 40 estão ameaçadas de extinção.



Todas as etapas de construção do viveiro foram realizadas por apenados do presídio, contratados por meio da parceria com a Fundação Santa Cabrini (FSC), responsável por gerenciar o trabalho prisional no Estado do Rio de Janeiro. Além das obras, eles participaram do curso de capacitação em restauração florestal, ministrado por profissionais da Companhia e especialistas na área ambiental.



Os integrantes tiveram contato com conhecimentos práticos e teóricos sobre as atividades que envolvem a cadeia produtiva de restauração ecológica, além de aulas sobre educação ambiental e cidadania. Ao todo, serão criados 50 novos postos de trabalho: 10 no viveiro, para apenados em regime fechado, e 40 na base florestal, para aqueles em regime semiaberto.



Além do centro de produção, a base florestal vai ampliar as ações de proteção e recuperação das matas ciliares e nascentes no Médio Paraíba. As mudas produzidas na penitenciária também serão usadas para alimentar o Programa de Restauração Florestal do Corredor Tinguá-Bocaina, lançado pela Cedae em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e a ONG The Nature Conservancy (TNC).