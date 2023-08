Sebrae promove evento Transformar Juntos

A edição 2023 do Transformar Juntos reunirá autoridades, gestores públicos, agentes de desenvolvimento e lideranças para discutir ações voltadas para a melhoria do ambiente de negócios. O evento gratuito do Sebrae começou nesta quarta-feira e vai até sexta, 4, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. A programação conta com painéis temáticos sobre desburocratização, compras públicas, inovação, entre outros assuntos considerados prioritários na agenda do desenvolvimento nacional sustentável.



Do Rio de Janeiro, cinco cases serão apresentados ao longo dos três dias de evento. Silva Jardim é o primeiro município do país a implantar uma inteligência artificial, a Silvia, com um menu exclusivo para os empreendedores, chamado FacilitAI Empreendedor. A ferramenta, além de possuir atendimento à população sobre serviços da fazenda, oferece orientações sobre como abrir um negócio, os cuidados exigidos pelos órgãos de fiscalização e como se tornar fornecedor da própria prefeitura.



Uma manicure, por exemplo, recebe informações sobre como formalizar seu negócio e todos os cuidados sanitários que precisa observar, como: limpeza, desinfecção, esterilização, cuidados com materiais, dentre outros serviços.

Se o empreendedor deseja fornecer para a prefeitura, a Silvia apresentará um catálogo com opções sobre como acessar as oportunidades (editais e licitações da prefeitura), principais documentos exigidos, passo a passo de como se preparar para a licitação, materiais de apoio (cartilhas e e-books) e análise de risco sobre o fornecimento.



“O fortalecimento dos municípios passa, fundamentalmente, pela sensibilização, capacitação de seus gestores e pela implementação de políticas públicas que incorporem as novas tecnologias e que estejam sintonizadas com as demandas da sociedade. A Silvia é um exemplo de atendimento eficiente, ágil e que traduz um olhar mais amplo da gestão, uma vez que percebe o cidadão/empreendedor como cliente e que merece ser orientado com uma linguagem acessível. Além disso, fomenta o desenvolvimento econômico e local por meio de políticas como incentivo ao fornecimento para o setor público", destaca Tito Ryff, gerente de Políticas Públicas do Sebrae Rio.



O segundo case vem da Vigilância Sanitária estadual, que adotou um conjunto de boas práticas reconhecidas nacionalmente, como manuais com orientações aos negócios, simplificação do licenciamento à luz da lei da liberdade econômica e adoção de uma postura orientativa e pedagógica e não apenas punitiva. Outro destaque da feira é o programa de eficiência energética da Prefeitura do Rio, que foi a primeira cidade da América Latina a comprar de forma sustentável a energia no mercado livre. Com essa prática, o município ganhou o prêmio Smart City. O projeto será ampliado e irá abastecer hospitais públicos.

A Agente de Desenvolvimento de Cachoeiras de Macacu, Maria José Batista Caldogno, vai falar da sua atuação em prol do desenvolvimento local e como coordenadora da Sala do Empreendedor do Município, a qual possui uma série e serviços aos pequenos negócios. No ano passado, a Sala do Empreendedor de Cachoeiras de Macacu foi a única do estado a conseguir o Selo Diamante. Apenas outras oito salas do Brasil garantiram essa chancela pelo atendimento diferenciado para as empresas do município.



Já o painel dos Agentes Territoriais abordará as estratégias adotadas na região do Médio Paraíba e como aplicá-las de acordo com as especificidades de cada localidade. Durante o evento, o Sebrae vai anunciar o início das inscrições da XII Edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. O prefeito de Niterói Axel Grael, que ganhou o prêmio Nacional na categoria Cidades Empreendedoras, falará junto com outros prefeitos vencedores da última edição sobre os avanços do ambiente de negócios no município.