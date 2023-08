Cinco pessoas ficam feridas em colisão entre carro e ônibus do BRT na Zona Norte

Rio - Cinco pessoas ficaram feridas por conta de um acidente envolvendo um carro e um ônibus do BRT na altura da estação Pinto Teles, no Campinho, Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (2). Dois homens foram socorridos por militares do Corpo de Bombeiros e liberados. Outras três mulheres tiveram ferimentos leves e precisaram ser encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Pinto Teles com a Rua Cândido Benício, por volta das 13h. De acordo com a Mobi-Rio, o motorista do veículo de passeio avançou o sinal vermelho e se chocou com o coletivo que fazia o trajeto Penha x Alvorada. A via ficou interditada nos dois sentidos por poucos minutos e a circulação do BRT não foi afetada.