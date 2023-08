Piscinão de Ramos ficará fechado para manutenção a partir de segunda-feira (7)

Rio - A Fundação Rio-Águas realizará, a partir de segunda-feira (07), manutenção no Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio. Durante o serviço, o lago ficará fechado por 30 dias e será esvaziado para desinfecção da areia e reparo da manta protetora do lago.



Segundo a Rio-Águas, responsável pelo tratamento e monitoramento da qualidade da água, o trabalho é feito durante o inverno para deixar tudo pronto para os moradores e turistas aproveitarem no verão no Piscinão.



O subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, fala sobre a importância do Piscinão de Ramos para a Zona Norte.



“Muitos turistas lembram do Rio com imagens do Cristo, Pão de Açúcar e Carnaval. O suburbano já associa a cidade a praia, cerveja, churrasco, família e filhos brincando. Hoje, o Piscinão representa essa força de identidade da região”, destaca o subprefeito.



Os serviços contarão com o apoio da Comlurb e da concessionária Águas do Rio.