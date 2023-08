Consórcio vence primeira parceria público-privada para administrar o Hospital Souza Aguiar

Rio - A Parceria Público-Privada (PPP) que previa a administração do Hospital Municipal Souza Aguiar foi arrematada em leilão, nesta quarta-feira (2), pelo Consórcio baiano Smart Hospital. Proposto pela Prefeitura do Rio, o acordo foi firmado no valor de mais de R$ 191 milhões.



De acordo com a Prefeitura do Rio, essa é a primeira PPP da saúde firmada na cidade e deve representar um deságio de 2,5% em relação ao teto estabelecido no orçamento do município.

O valor da proposta será pago ao consórcio, que deve investir R$ 850 milhões no hospital, sendo R$ 530 milhões nos três primeiros anos.



O contrato tem prazo de 30 anos, e o consórcio vencedor será responsável por modernizar, adequar instalações prediais e prestar serviços não assistenciais nas três unidades do hospital: Souza Aguiar, a Maternidade Maria Amélia e o Centro de Emergência Regional (CER).