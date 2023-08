Governo do Rio faz transferência de três líderes criminosos para presídio federal

Rio - O Governo do Rio transferiu, nesta quarta-feira (02), mais três lideranças criminosas, consideradas de alta periculosidade, para o Presídio Federal de Catanduvas, localizado no Paraná. Eles foram identificados como Fernando Lemos Gonçalves, conhecido como 'Bruxo', Luiz Cláudio Serrat Correa, vulgo 'Claudinho CL', e Rubens Josué Werneck Marques Machado, o 'Marretinha'.

A transferência foi realizada pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), em uma operação conjunta com a Polícia Federal (PF) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

Luiz Cláudio, o 'Claudinho CL', tem 34 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas, homicídio, roubo majorado, associação criminosa, furto, coação ao longo processo, fuga e ocultação de cadáver. A atuação de Luiz foi como chefe no Morro do Cajueiro, em Madureira, com influências no Complexo do Alemão

Fernando Lemos, o 'Bruxo', já foi apontado como um dos chefes do tráfico de droga na Comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, até ser capturado em 2017. Ele também já chefiou um grupo criminoso que dominava o município de Rio das Ostras.

Já Josué Werneck, o 'Marretinha', também é considerado um detento de alta periculosidade e foi enviado para o mesmo presídio.

O trio cumpria pena no Complexo Penitenciário de Gericinó e foi transferido de helicóptero do presídio até a base aérea do Galeão, na Ilha do Governador.

O Governo do Rio solicitou a transferência lideranças criminosas, que estavam em presídios estaduais do Complexo de Gericinó, para presídios federais. A autorização foi concedida em 16 de junho pelo juiz Marcel Laguna Duque Estrada. A ação de transferência foi feita em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os requerimentos de transferência foram encaminhados à Vara de Execuções Penais (VEP) acompanhados de relatórios de inteligência, apontando que essas lideranças criminosas atuam ativamente na instabilidade da segurança pública no estado. De acordo com os requerimentos, as transferências têm o objetivo de evitar novas associações e articulações para a prática de crimes.



Devido à transferência, o Governo do Estado montou um plano de contingência para impedir que haja reações por parte das facções criminosas e milícias. Para isso, agentes estão de prontidão nas polícias Civil, Militar, Penal e no Corpo de Bombeiros.

Confira a lista completa



- Comando Vermelho: Robson Aguiar de Oliveira; Aleksandro Rocha da Silva; Alex Marques de Melo; Anderson Rocha da Silva; Anderson Venâncio Nobre de Souza; Carlos Vinícius Lírio da Silva; Eliezer Miranda Joaquim; Marco Antônio Pereira Firmino da Silva; Luiz Cláudio Serrat Correa; Charles Silva Batista; Luiz Fernando do Nascimento Ferreira; Samuel de Freitas e Silva; Luiz André Ribeiro Fiuza;

- Milícia: André Costa Bastos; Edmilson Gomes Menezes; Rodrigo dos Santos, o Latrell; Geovane da Silva Mota; Alexandre Jorge do Nascimento; Alexandre Silva de Almeida



- Terceiro Comando Puro: Marcelo de Almeida Farias Sterque ;Marcelo dos Santos das Dores; Emerson Brasil da Silva



- Amigo dos Amigos: Luís Carlos Moraes de Souza; Francio da Conceição Batista; Alcimar Pereira dos Santos;

- Povo de Israel: Avelino Gonçalves Lima