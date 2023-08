PM realiza operação em fábrica clandestina de Campo Grande

Rio – Uma fábrica clandestina de carvão, que ocupa uma área verde em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, foi desmantelada na manhã desta quarta-feira (2) por policiais militares.



De acordo com a PM, equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) foram até a Estrada do Mato Alto, e encontraram seis fornos para fabricação de carvão, que logo foram desarticulados.



O caso foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande). A ocorrência segue em andamento.

