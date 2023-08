Indicação para criação de centro especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista é aprovada na Alerj

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira (1º), a Indicação Legislativa (IL) 75/2023 que propõe a criação de centros de referência e atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta foi apresentada em plenário pelo deputado estadual Léo Vieira (sem partido) e enviada para análise do governador Cláudio Castro (PL).

Se acatada, o governo do Rio vai enviar uma mensagem ao poder legislativo formalizando a criação dos centros especializados. A proposta do deputado Léo Vieira tem o objetivo de organizar efortalecer as redes de saúde e assistência social no atendimento às pessoas com autismo e familiares. O atendimento prestado será desenvolvido de forma multidisciplinar, com capacitação aos profissionais da área. Também serão valorizados o desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre o autismo.

A Indicação Legislativa é o instrumento aprovado pelo plenário ou pela mesa diretora cuja finalidade é a de sugerir que outro órgão tome as providências que lhe sejam próprias.

De acordo com a Constituição Federal, os legisladores não podem apresentar projetos de lei que impliquem custos para o Poder Executivo. Por isso, quando têm alguma ideia para melhorar a cidade, mas que não pode ser apresentada em forma de projeto eles fazem uma indicação, ou seja, uma sugestão para o Poder Executivo