Jovens Embaixadores dão palestra em escolas públicas para incentivar participação de alunos em projeto

Rio - Estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino têm até o próximo dia 13 de agosto para se candidatar a uma vaga no Jovens Embaixadores. Para isso, devem preencher um pré-cadastro online pelo link www.jovensembaixadores.org.br . Criado em 2003 pelo Departamento de Estado dos EUA, a iniciativa é coordenada no Brasil pela Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos e implementado pelo Grupo +Unidos. Os selecionados para participar do projeto embarcarão no dia 19 de janeiro de 2024 para os Estados Unidos e retornarão ao Brasil no dia 4 de fevereiro do mesmo ano.

O programa acontecerá entre os meses de janeiro e fevereiro, primeiramente com uma orientação pré-partida e entrevista de visto no Brasil, no mesmo local onde ocorrerá o embarque para os EUA.

O público-alvo do programa são jovens com espírito empreendedor que, por meio de iniciativas e ações criativas e inovadoras, sejam elas pequenas ou grandes, geram benefícios e ajudam a promover o bem-estar social. Assim como estudantes do ensino médio já começam a pensar em carreiras e oportunidades profissionais, o programa também foca no desenvolvimento de habilidades para o ambiente em constante transformação do século 21.Para inspirar outros jovens, o estudante Daniel de Fúcio Fernandes , de 23 anos, vai palestrar para alunos do Ciep 117 Carlos Drummond de Andrade Brasil-Estados Unidos, em Comendador Soares, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (3), às 14h. Daniel vai compartilhar sua experiência em Washington e Oklahoma, nos EUA, para os alunos da sua antiga escola. O adido cultural Mark Carr, do Consulado dos Estados Unidos no Rio, abre o encontro com os estudantes. Antes, ele participa, às 10h, no Colégio Estadual Herbert de Souza, no Rio Comprido, de palestra também sobre os Jovens Embaixadores."Participei do projeto em 2018, e, na época, 23 mil estudantes de todo o Brasil se inscreveram no programa e 50 foram selecionados. É uma experiência transformadora, e, para mim, foi um divisor de água. O programa Jovens Embaixadores permite você expandir seus horizontes, encontrar soluções novas, buscar o empreendedorismo e ampliar o seu networking. Sempre que posso, tento retribuir. É como diz o Evangelho, e como ouvi, certa vez, do Dr. Drauzio Varella. Dar de graça o que recebeu de graça", afirma Daniel, estudante de Administração e também artista plástico.Além de estudar e desenvolver projetos, Daniel teve a oportunidade de visitar a Casa Branca, o Memorial Martin Luther King, entre outros pontos turísticos da capital dos Estados Unidos. O estudante também dá dicas para quem quer se inscrever no programa."Acredito que o mais importante é a vontade de mudar o mundo, ter iniciativa e dar a cara a tapa. O Ciep 117 Carlos Drummond de Andrade Brasil-Estados Unidos foi um refúgio, um lugar de abraços e transformação", acrescenta o jovem, que trabalha no grupo francês Qualité, de produção de eventos e turismo, no porto do Rio.