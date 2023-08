Centenas de pessoas apoiam militares que deram golpe de Estado no Níger

Centenas de pessoas expressaram apoio nesta quinta-feira (3) na capital do Níger, Niamey, aos militares que tomaram o poder pela força ao derrubar o presidente Mohamed Bazoum.Os manifestantes, alguns deles com bandeiras da Rússia, iniciaram a passeata no centro da capital, na Praça da Independência, após a convocação do M62, uma coalizão de organizações da sociedade civil.Vários membros do M62 eram responsáveis por garantir a segurança da manifestação, que coincide com o aniversário de 63 anos da independência do Níger da França, que mantém 1.500 soldados no país para ajudar no combate aos grupos extremistas.Desde o golpe de Estado de 26 de julho, as relações com a França passam por uma grave crise.No domingo passado foram registrados incidentes durante um protesto diante da embaixada francesa em Niamey, o que provocou a retirada de centenas de cidadãos franceses do país africano."Estamos interessados apenas na segurança, venha da Rússia, China ou Turquia", declarou um dos manifestantes, o empresário Issiaka Hamadou. "Simplesmente não queremos os franceses, que nos roubam desde 1960", acrescentou.O general Abdourahamane Tiani, o líder dos golpistas que tomaram o poder, afirmou na quarta-feira que franceses "não têm nenhuma razão objetiva para abandonar o Níger", porque "nunca foram alvos de ameaça".