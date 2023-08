Biden pede que presidente do Níger seja libertado imediatamente

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quinta-feira (3) a libertação imediata do presidente destituído do Níger, Mohamed Bazoum, que foi preso pelos militares que deram um golpe de Estado há uma semana."Eu peço a libertação imediata do presidente Bazoum e de sua família, assim como a preservação da duramente conquistada democracia no Níger", afirmou Biden em um comunicado publicado por ocasião do aniversário de 63 anos de independência do país africano. Nesta quinta, centenas de pessoas do Níger demonstraram apoio ao novo comando militar "Neste momento crítico, os Estados Unidos estão com o povo do Níger para honrar nossa parceria de décadas enraizada em valores democráticos compartilhados e no apoio a um governo liderado por civis", destacou.Bazoum, 63 anos, foi derrubado há uma semana pela guarda presidencial em um golpe condenado pela ONU, Estados Unidos e os países europeus."O povo do Níger tem o direito de escolher seus líderes", afirmou Biden. "Eles expressaram sua vontade por meio de eleições livres e justas - e isso deve ser respeitado", destacou Biden.A Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) anunciou no domingo passado um bloqueio econômico ao Níger e deu aos golpistas o prazo de uma semana para o retorno de Bazoum ao poder.