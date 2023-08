Indicado por Lula, Cristiano Zanin toma posse como ministro do STF

A sessão está marcada para às 16h e deve durar cerca de 15 minutos. O ritual será ministrado pela presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, que abre a solenidade. Em seguida, haverá execução do Hino Nacional brasileiro. O advogado Cristiano Zanin assume, nesta quinta-feira, 3, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele substituirá Ricardo Lewandowski, que se aposentou da Suprema Corte em abril deste ano.A sessão está marcada para às 16h e deve durar cerca de 15 minutos. O ritual será ministrado pela presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, que abre a solenidade. Em seguida, haverá execução do Hino Nacional brasileiro.

A cerimônia prevê que o ministro mais antigo da Corte, Gilmar Mendes, e o mais novo, André Mendonça, conduzam Zanin ao plenário, onde acontece o juramento de cumprir a Constituição Federal.



Em seguida, haverá a leitura do Termo de Posse. Depois que a presidente do STF e Zanin assinarem o termo de posse, ele será efetivamente declarado ministro da Corte.



Cerimônia com 350 convidados



Entre os participantes, estarão presentes os ministros do Supremo, tanto em exercício como aposentados, além de autoridades como presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), e de tribunais superiores, bem como membros da lista pessoal de Zanin.



Essa será a primeira vez desde o início da pandemia que o STF realizará uma cerimônia de posse com o "rito completo". Na última ocasião em que um ministro, André Mendonça, tomou posse em 202, o evento teve o número de convidados restrito e o uso obrigatório de máscaras de proteção por conta da pandemia de Covid-19.



Quem é Cristiano Zanin



Advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Cristiano Zanin Martins ganhou notoriedade por participar da defesa de Lula durante a Operação Lava Jato.



Aos 47 anos, o piracicabano se formou em 1999, é especialista em direito processual civil e chegou a lecionar na Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (FADISP). Além disso, ele tem um escritório onde já defendeu grandes nomes do mercado, como a Americanas.

Advogado da família de Lula desde 2013, o paulista atuou durante as investigações da Lava Jato de forma conjunta com os advogados criminalistas José Roberto Batochio e Luiz Felipe Mallmann de Magalhães na defesa do petista.



O jurista também já escreveu dois livros. O primeiro, intitulado 'O Caso Lula - A Luta pela Afirmação dos Direitos Fundamentais no Brasil', foi lançado em 2017 em parceria com Valeska Teixeira Zanin Martins e Rafael Valim. Já a segunda obra de Zanin, 'Lawfare: uma Introdução', foi publicado com as mesmas coautorias em 2019 e, posteriormente, traduzido para o inglês e o espanhol.