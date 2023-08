Civil tenta identificar corpos encontrados em cemitério clandestino em Rio das Pedras

cemitério clandestino, em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio, passarão por exames no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio. De acordo com a polícia, as identificações serão feitas através de análises antropológicas e arcada dentária. Caso não seja possível, será realizado o exame de DNA.



Segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), há suspeita de que seis desaparecidos na região podem ter sido mortos e enterrados na localidade. Todos os casos são investigados pela especializada.



De acordo com a especializada, denúncias anônimas apontaram que o possível local de ocultação do corpo do adolescente poderia ser o cemitério clandestino, o que levou os agentes até o local.



A delegada Elen Souto, titular da DDPA, informou, ainda, que uma das ossadas possui uma placa no fêmur e um dos desaparecidos também. Com isso, o elemento será utilizado para auxiliar na identificação.



A ação desta quarta-feira (2), na localidade conhecida como Predinhos Abandonados, contou com apoio do Corpo de Bombeiros.