Novo ministro do Turismo, Celso Sabino assume nesta quinta-feira

O ministro do Turismo, Celso Sabino, toma posse em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira, 3, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília (DF). O evento está marcado para ocorrer às 11h. Na ocasião, também será assinado o decreto de instalação do novo Conselho Nacional do Turismo (CNT).O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou a nomeação de Sabino ao cargo em publicação no Diário Oficial da União (DOU) em 14 de julho, oficializando a saída da ex-chefe da pasta Daniela Carneiro , que retornou ao seu mandato como deputada federal.O ministro já deu início aos trabalhos no Turismo no último dia 17, mas aguardava o evento de posse com o fim do recesso parlamentar no Congresso.