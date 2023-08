Suspeito fica ferido após troca de tiros com a Polícia Militar e veículo blindado derrapa em via na Zona Oeste

Rio - Um criminosos ficou ferido após troca de tiros com policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá), nesta quinta-feira (3), na comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Um veículo blindado que fazia reforço para operação derrapou em uma das vias do local e ficou preso nos entulhos.



Segundo informações divulgadas pela PM, os agentes realizavam patrulhamento no local quando foram atacados por disparos e revidaram.



Ainda de acordo com a PM, com o suspeito ferido, que não teve a identidade revelada, foram apreendidos drogas e uma pistola.

Conflitos na região

Desde o ano passado, moradores da Praça Seca têm sofrido com a violência e intensos confrontos, por conta da guerra entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho. As facções rivais dominam diferentes pontos das comunidades do bairro e disputam o controle da zona. Integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.