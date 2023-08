Nevoeiro no Rio faz Santos Dumont cancelar voos

Rio - A cidade do Rio amanheceu nesta quinta-feira sob forte névoa. De acordo com o Sistema Alerta Rio, no inverno é comum a ocorrência do fenômeno e de nevoeiro, e durante a noite de quarta-feira (02) houve predomínio de céu claro, temperaturas amenas, umidade relativa do ar elevada e ventos fracos (até 18,5 km/h) causando o nevoeiro no início desta quinta-feira (03).



A névoa úmida também encobriu a Base Aérea de Campo dos Afonsos e o Aeroporto do Galeão; houve registro de nevoeiro nos aeródromos dos Aeroportos Santos Dumont e Galeão. O Santos Dumont chegou a fechar para voo, pelo menos três voos para São Paulo foram cancelados. Enquanto o Galeão teve voos atrasados.

O prefeito do Rio foi um dos que ficou parado no avião. Ele afirmou que ficou mais de 1 hora na aeronave sem decolar por conta do forte nevoeiro no Aeroporto Santos Dumont. Ele voa para Brasília para uma reunião com o ministro Márcio França.

"Ainda bem que essa concentração absurda de voos no Santos Dumont vai acabar. O Galeão - aeroporto com as melhores condições metereológicas do Brasil - está operando nesse momento para pousos e decolagens. O que vinha acontecendo no Rio com os aeroportos - e que por determinação do presidente Lula vai mudar - é um absurdo sob o aspecto econômico do Rio mas também tem que ver com segurança! Seguimos!", escreveu em sua conta no Twitter.

A Região Central e a Baía de Guanabara foram as mais afetadas.



Ao longo desta quinta-feira, um sistema de alta pressão permanecerá influenciando o tempo na cidade do Rio de Janeiro. O céu irá variar entre claro e parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas apresentarão elevação em relação ao dia anterior, com máxima de 35°C.