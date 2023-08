MPRJ classifica alto grau de risco para jogo entre Flamengo e Olimpia

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) definiu como Bandeira Vermelha a classificação de risco para a partida entre Flamengo e Olimpia, que acontece na noite desta quinta-feira (3), no Maracanã, Zona Norte do Rio. Dentre quatro estágios de perigo, esta classificação definida pelo MPRJ é a mais alta.

Através da metodologia de Avaliação de Riscos em Estádios de Futebol (AREF), desenvolvida pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), os órgãos responsáveis pela organização, segurança, mobilidade e ordem pública dos estádios conseguem definir, antes de cada evento, um conjunto de medidas a serem adotadas. A escala varia entre as bandeiras verde, amarela, laranja e vermelha, indo do menor para o maior grau de perigo. Estes critérios ajudam a pré-definir soluções para possíveis crises.

Válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o jogo entre Flamengo e Olimpia terá um efetivo mobilizado para a segurança e ordenamento no entorno do Maracanã. Segundo o MPRJ, em decorrência da classificação de risco, mais de 600 policiais militares e 60 agentes de trânsito vão atuar na região.

Todo o entorno do estádio será interditado a partir das 18h para facilitar a movimentação dos mais de 66 mil torcedores. Por isso, motoristas devem evitar a região nos horários das interdições, procurando antecipar seus deslocamentos ou utilizar as rotas alternativas.

As condições do trânsito serão monitoradas e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nos principais corredores de tráfego da região. Também serão utilizados 13 painéis de mensagens variáveis, que informarão sobre os horários dos fechamentos e das rotas.

O acesso de veículos de moradores do entorno imediato ao Maracanã (ruas Prof. Eurico Rabelo, Visconde de Itamarati, Isidro de Figueiredo, Artur Menezes e Conselheiro Olegário) será feito, exclusivamente, pela Av. Paula Sousa e pela Rua Prof. Eurico Rabelo, mediante apresentação de comprovante de residência.



O efetivo contará com agentes do Grupo de Trabalho Maracanã, do MPRJ, do Batalhão Especial de Policiamento de Estádio (BEPE), CET-Rio, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Transportes, Polícia Civil, 6°BPM, Grupamento de Polícia Ferroviária e Comlurb.



Interdições



As interdições vão acontecer das 18h, desta quinta-feira (3), até à 1h da manhã, desta sexta-feira (4):



- Rua Prof. Eurico Rabelo;

- Rua Visconde de Itamarati: entre as ruas São Francisco Xavier e Prof. Eurico Rabelo;

- Rua Isidro de Figueiredo;

- Rua Conselheiro Olegário;

- Rua Artur Menezes;

- Av. Maracanã: ambos os sentidos, entre a Rua São Francisco Xavier e a Av. Rei Pelé;

- Viaduto Oduvaldo Cozzi: nos acessos à Avenida Maracanã;

- Rua Mata Machado: entre a Av. Paula Sousa e a Av. Maracanã;

- Av. Rei Pelé: sentido centro, entre a Rua São Francisco Xavier e o Museu do Índio;

- Av. Professor Manoel de Abreu: entre a Rua Dona Zulmira e a Av. Rei Pelé.



Rotas Alternativas

Provenientes do Centro e Zona Sul



- Para a Tijuca: utilizar a Paulo de Frontin e Satamini ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará, Rua Paraíba e Rua Mariz e Barros;

- Para Vila Isabel e Grajaú: utilizar rotas acima e em seguida Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão;

- Para a região do Grande Méier: utilizar a Rua Visconde de Niterói.



Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno



- Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota Conde de Bonfim – Haddock Lobo.



Provenientes do Grande Méier



- Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.