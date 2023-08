Homem morre após colisão na Linha Vermelha

Rio - Um motociclista, ainda não identificado, morreu, na manhã desta quinta-feira (3), em acidente que envolveu um carro e uma moto na Linha Vermelha, na saída para a Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros os militares já encontraram o homem morto ao chegarem no local.

O Quartel da Ilha do Fundão foi acionado às 9h12 para atender a colisão entre os veículos, que aconteceu no sentido Duque de Caxias. Em um vídeo obtido pelo Meia Hora, é possível ver o corpo do motociclista no chão e o isolamento feito pelos agentes na área.

De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), uma faixa da Linha Vermelha foi interditada para o trabalho das equipes e o trânsito chegou a ficar lento nos dois sentidos da via.

Além dos bombeiros, a Polícia Militar esteve no local e a CET-Rio atuou para gerir o tráfego na região.