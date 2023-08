Cantor é acordado por policiais durante prisão por tráfico de drogas; veja o vídeo

O cantor e ex-ginasta olímpico Gustavo Fildzz foi acordado e preso em flagrante nesta quarta-feira, 2, por suspeita de tráfico de drogas e associação criminosa. Segundo a Polícia Civil, o vocalista da banda 'Aliados' era o responsável por dois endereços em que foram encontradas grandes quantidades de plantações de maconha em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Além dele, um outro suspeito, de 46 anos, também foi preso.

No momento da prisão, o músico estava dormindo e foi acordado pelos agentes, que entraram no imóvel para cumprir o mandado de prisão. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, os policiais aparecem entrando armados e com lanternas no quarto de Gustavo, que acordou assustado.

"Levanta aí. Polícia, Fildzz", disse um dos agentes. "Tão ficando louco, meu? Quem é? Quem é?", perguntou o cantor. "Oh, amigo. Pelo amor de Deus", complementou o músico. "tudo bem! Calma, calma!", finaliza os agentes.

Vídeo mostra cantor Gustavo Fildzz sendo acordado por policiais durante prisão por tráfico



De acordo com o delegado da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), Fabiano Barbeiro, os agentes realizaram três meses de investigação até o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

Os policiais monitoraram e montaram campanas nos endereços investigados. Fildzz foi visto mais de uma vez nos locais. No primeiro local, no bairro Ponta da Praia, em Santos, um dos indiciados foi detido e porções de skunk e drogas sintéticas foram apreendidas. Já no bairro Canto do Forte, foi localizado um cultivo de maconha, com mais de 50 pés.

Os dois indicaram ainda outra residência, no bairro Vila Mirim, onde foram localizados mais entorpecentes. O imóvel também estava sendo preparado para um novo cultivo. Na operação, a polícia ainda apreendeu um computador, dois telefones celulares e uma quantia em dinheiro.

"As duas casas foram alugadas. Eles tomaram cuidado até de não deixar nomes em registros ali, mas as casas foram montadas, as paredes e os tetos, todos estavam já revestidos para que fosse mantido o isolamento térmico, o que faz com que a droga tenha um THC um pouco mais forte. (Haviam) aparelhos de ar-condicionado ligados 24h, iluminação para o crescimento mais rápido da planta", disse o delegado.

"Ele (Gustavo Fildzz) alegou que possui uma prescrição médica para o consumo, mas ali, o volume de droga encontrado, o volume de droga a ser consumida, é muito elevado para uma pessoa só", acrescentou em entrevista à TV Tribuna, afiliada à Rede Globo.

O caso foi registrado como drogas sem autorização ou em desacordo e associação criminosa na Divisão Especializada de Investigações Criminais de Santos.