Rio tem quinta de calor antes da temperatura cair; veja a previsão

Por conta de uma forte neblina no início da manhã voos do Aeroporto Santos Dumond foram atrasados - Pedro Ivo/Agência O Dia

As temperaturas permanecem altas, com mínima de 14°C e máxima de 32°C. Sem nuvens no céu, não há previsão de chuva e o clima é de praia.A Defesa Civil emitiu um alerta para a umidade do ar nesta quinta. Segundo as informações, a cidade do Rio pode apresentar valores abaixo de 30% durante esta tarde. Além disso, o órgão reforçou a importância de reforçar a hidratação durante esses episódios.Já na sexta-feira (4), a temperatura vai cair pelo menos 4°C. O dia será de sol com muitas nuvens durante à tarde. Já à noite, o céu permanece muito nublado, mas não chove. Os termômetros vão marcar entre 16°C e 28°C.No primeiro dia do final de semana, sábado (5), o tempo segue as mesmas características, apesar da temperatura dar uma pequena elevada. Haverá sol com muitas nuvens durante o dia e, à noite, o céu permanece com bastante nevoeiro. Também não há previsão de chuva. A máxima será de 30°C e a mínima de 17°C.No domingo (6), os termômetros vão marcar a máxima de 29°C e a mínima de 16°C. Durante o dia, o sol aparece com algumas nuvens. Há previsão de névoa ao amanhecer. Já à noite, são esperadas poucas nuvens no céu.