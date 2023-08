Mulher morre após ser agredida por ex-companheiro e arrastada em moto

Bahia - Vitória Bisão dos Santos Ferreira, de 20 anos, teve a sua morte confirmada nesta terça-feira (1º) após ter sido violentada por seu ex-companheiro pouco mais de uma semana antes. O caso aconteceu em Guanambi, no sudoeste do estado.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher deu entrada na unidade hospitalar no dia 22 de julho com ferimentos pelo corpo. Ela foi socorrida por familiares do suspeito, que informaram que ela havia sofrido um acidente de trânsito.

Posteriormente, familiares de Vitória registraram na delegacia uma ocorrência denunciando que ela foi vítima de agressões pelo ex-companheiro, que ainda usou uma motocicleta para arrastá-la. Após dias internada, a equipe médica do Hospital Geral de Guanambi confirmou a morte cerebral da vítima.

O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam/Guanambi) pediu a prisão preventiva do suspeito e instaurou um inquérito para investigar o caso como feminicídio.

Onda de violência

Nos últimos dias, a violência cresceu no estado. Entre a última sexta-feira (28) e esta terça-feira, foram 19 mortes confirmadas em ações policiais.

No município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, o confronto resultou na morte de sete homens. A polícia alegou que os suspeitos praticavam tráfico drogas e estariam planejando um ataque a um grupo rival por disputa territorial.



Depois, no domingo (30), a cidade de Itatim, a cerca de 200 km da capital, também presenciou um confronto policial, que resultou na morte de seis homens e duas mulheres. A Polícia Militar afirmou que cinco dos suspeitos mortos eram foragidos da justiça.