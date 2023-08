Piscina do Parque Lage será liberada para banho neste fim de semana

Rio - Os cariocas poderão aproveitar o fim de semana na famosa piscina do Parque Lage, localizado no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, neste sábado (5) e domingo (6) a partir do 12h. A abertura do lugar faz parte da programação do espaço "Ocupação EAV", que comemora o início do novo semestre letivo da Escola de Artes Visuais.

O evento também terá atividades em outras áreas do parque, como ateliês abertos, programas infantis, instalações artísticas, live painting, projeções e uma feira de impressos, onde algumas obras estarão disponíveis para compras.