Portal fala em divórcio entre Meghan Markle e príncipe Harry

São Paulo - Seria o fim do casamento de príncipe Harry e Meghan Markle? Segundo rumores na imprensa internacional, o casal está certo da separação e, para que o divórcio aconteça, a atriz estaria exigindo uma quantia milionária.



Para o portal espanhol El Nacional, a duquesa de Sussex pretende ter a guarda total dos filhos Archie, 4, e Lilibet, 2, para afastá-los da família real, com quem o casal teve uma forte ruptura nos últimos anos. Para Meghan, seria importante que as crianças não estivessem envolvidas em futuras responsabilidades reais.



Além disso, a atriz teria solicitado US$ 80 milhões de dólares (cerca de R$ 390 milhões, na cotação atual) para finalizar o divórcio — quantia que Meghan acredita ser importante para garantir conforto aos filhos.



O duque e a duquesa de Sussex renunciaram aos seus cargos e títulos em 2021 e, desde então, tentaram alguns projetos pessoais sem sucesso. Esses problemas, aliados a uma divergência de planos - Harry gostaria de se manter fora dos holofotes, enquanto Meghan teria intenções de retornar à vida de celebridade - seriam os principais catalisadores da separação.



Há a especulação de que o fim do casamento será anunciado em breve, com o retorno do príncipe a Londres.