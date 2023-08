RioSolidario tem nova turma do Empreendedora do Amanhã em Belford Roxo

O programa Empreendedora do Amanhã, que já certificou mais de 400 mulheres em empreendedorismo, está com inscrições abertas para nova turma em Belford Roxo, após 56 alunas terem concluído a capacitação no município durante o mês de julho. São 40 vagas para aulas gratuitas presenciais entre seguda, 7, e sexta-feira, 11, de 8 às 12h, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, e mentorias no formato híbrido pelo período de 90 dias. A iniciativa, que está na sexta edição, é do RioSolidario, instituição parceira do governo do Estado.





Voltado para mulheres acima dos 18 anos que querem empreender ou que já são empreendedoras, o programa tem duração de 30 horas. As participantes acessam ferramentas de gestão com informações relativas a temas como marca, mercado, finanças e recursos humanos, bem como orientações para acessarem os recursos necessários à viabilização das suas ideias de empreendimentos. Após o treinamento, as alunas recebem um período de três meses de “incubação” de seus negócios, ou seja, consultoria e mentoria remotas de especialistas para acompanharem seus planos de negócios.A presidente do RioSolidario, Paola Figueiredo, ressalta que o curso tem o intuito de potencializar habilidades na gestão de negócios para que as mulheres possam criar novas possibilidades. “Além de apoiarmos a autonomia financeira delas, contribuímos para avanços socioeconômicos locais”, explica.O Empreendedora do Amanhã é uma realização do RioSolidario, do Ministério das Mulheres, com apoio da Prefeitura de Belford Roxo, do Instituto Estrela Azul e da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/T6EmpreendedoradoAmanha . As aulas presenciais acontecerão na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rua Júlio César, 177, Jardim Gláucia, em Belford Roxo.