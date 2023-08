Sabino é empossado ministro do Turismo com Lula e Lira lado a lado

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), tomou posse em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira, 3, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília (DF).



Estavam presentes no evento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que ficaram lado a lado durante a cerimônia. Além deles, vários ministros como Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) marcaram presença.

Sabino cumprimenta Lira após ser abraçado por Lula durante cerimônia de posse Reprodução/CanalGOV

Lula formalizou a nomeação de Sabino ao cargo em publicação no Diário Oficial da União (DOU) em 14 de julho, oficializando a saída da ex-chefe da pasta Daniela Carneiro, que retornou ao seu mandato como deputada federal.



No discurso de posse, Sabino afirmou que pretende ampliar a participação do turismo no PIB. Segundo o ministro, a pasta deve se comprometer com a preservação ambiental.



"Presidente, é uma honra para mim, minha família e meu estado do Pará estarmos assumindo compromisso que o senhor passou de fazer do turismo uma ferramenta de desenvolvimento sustentável", disse o empossado.



Ele afirmou ainda que irá apresentar a Lula um desenvolvimento para estimular as "stopovers", paradas programadas para quem viaja de avião.



"Vamos estimular o stopover, a partir de parcerias entre companhias aéreas brasileiras e estrangeiras", declarou Sabino.

Quem é Celso Sabino?



Deputado Federal pelo Pará, Celso Sabino de Oliveira nasceu em Belém, em 29 de agosto de 1978. Sabino é ex-tucano, evangélico, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e esteve lado a lado com o Jair Bolsonaro (PL) durante os quatro anos de sua gestão.



Graduado em administração e direito, possui pós-graduação em Controladoria, Auditoria e Gestão Financeira e doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais. Sabino iniciou sua carreira pública apenas em 2011, aos 44 anos, quando foi eleito deputado estadual suplente em Belém, pelo antigo PR.