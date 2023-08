UE pede que G20 pressione Rússia a retomar acordo que permite exportações de grãos

A União Europeia (UE) pediu aos países do G20 que pressionem a Rússia para retomar um acordo que permite as exportações de grãos da Ucrânia através do Mar Negro, de acordo com uma carta vista pela AFP nesta quinta-feira, 3.



O chefe de política externa da UE, Josep Borrell, disse aos principais diplomatas do G20 que o setor agrícola da Rússia foi o "principal beneficiário" da retirada de Moscou do acordo mediado pela Organização das Nações Unidas.



"A Rússia se beneficiará ainda mais dos altos preços dos alimentos e aumentará sua própria participação no mercado mundial de grãos, ao limitar severamente a capacidade de exportação de seu principal concorrente", escreveu na carta datada de segunda-feira, 31.



Ele disse que a Rússia agora oferece grãos com desconto para nações em desenvolvimento e vulneráveis, "fingindo resolver um problema que ela mesma criou".



"Esta é uma política cínica que usa deliberadamente a comida como arma para criar novas dependências, exacerbando as vulnerabilidades econômicas e a insegurança alimentar global", escreveu Borrell.



O funcionário da UE disse que a Rússia pode ser persuadida a retornar ao acordo "se a comunidade internacional falar com uma voz clara e unificada".



"Gostaria, portanto, de pedir seu apoio para instar a Rússia a retornar às negociações e a se abster de atacar a infraestrutura agrícola da Ucrânia", disse ele.



A UE e outros importantes aliados ocidentais da Ucrânia tentam convencer as potências do G20, como Índia e Brasil, a confrontar a Rússia sobre sua decisão de abandonar o acordo de grãos.



O bloco de 27 nações está travado no que chama de "batalha das narrativas" com Moscou para mostrar aos países em desenvolvimento que o Kremlin é o culpado pela volatilidade global dos preços dos alimentos.