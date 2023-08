Equipe da Polícia Militar especializada em segurança de eventos esportivos recebe novos equipamentos

Rio - O Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE), que atua no planejamento e ações de segurança em eventos esportivos, recebeu 900 capacetes, dois carros de condução de presos e um ônibus para transporte da tropa. A cerimônia de entrega foi realizada no final da tarde desta quarta-feira (02), no estádio Nilton Santos, em Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio.



Os dois furgões adaptados para condução de presos foram adquiridos com recursos da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM). Os capacetes foram comprados com verba repassada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, enquanto o ônibus para transporte foi viabilizado pelo Ministério Público do Trabalho.



O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, agradeceu a contribuição feita pelas instituições públicas. “O trabalho desenvolvido pelos policiais militares do BEPE é excelente. A tropa está agora em melhores condições de cumprir sua missão. Todos sabemos a importância dos eventos esportivos, em especial o futebol, para o Rio de Janeiro, como fonte de geração de renda e emprego e também de lazer para a população local e para os turistas”, disse.