Reorganização de aeroportos no Rio será oficializada no dia 10 com presença de Lula, diz Eduardo Paes

A reorganização de voos entre os aeroportos do Rio de Janeiro será oficializada por portaria na próxima quinta-feira, 10. A informação foi dada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) após reunião com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, no início da tarde.



O evento para anúncio da portaria que irá restringir voos do Santos Dumont deve contar com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.



A partir da portaria, voos de Brasília e São Paulo ficaram limitados ao aeroporto de Congonhas. "Está tudo certo. Será anunciada como já tínhamos combinado", disse Paes.