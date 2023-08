Empresa de chips Qualcomm planeja nova onda de demissões

Nova York - As ações da fabricante de chips norte-americana Qualcomm caíram mais de 9,21%, às 13h39 (de Brasília), após ela reportar números baixos de venda e afirmar que planeja uma nova leva de demissões. A empresa, que fabrica os chips para smartphones da Apple e Android, tem buscado crescimento em novas áreas em meio ao declínio do seu principal negócio.



De acordo com a Qualcomm, a receita de chips para aparelhos celulares foi de US$ 5,26 bilhões no último trimestre, uma queda de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado e abaixo das expectativas dos analistas consultados pela FactSet.



As vendas totais da Qualcomm caíram 23%, para US$ 8,45 bilhões, abaixo das estimativas de Wall Street. Seu lucro recuou mais da metade, para US$ 1,8 bilhão.



Diante desse cenário, o presidente-executivo da Qualcomm, Cristiano Amon, disse em teleconferência com analistas que a empresa reduziria ainda mais os custos. Em um documento regulatório, informou que isso consistiria em grande parte em demissões, mas não especificou quantos empregos seriam afetados.