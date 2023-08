Motorista fica preso às ferragens após caminhão tombar na Serra de Petrópolis

Rio - Um caminhão carregado de paçoca tombou, na manhã desta quinta-feira (3), no Km 80 da Serra de Petrópolis, na pista sentido Rio. O motorista da carreta ficou preso às ferragens.



Equipes da Concer e do Corpo de Bombeiros foram acionados para o resgate por volta das 8h. A vítima foi socorrida com ferimentos moderados e encaminhada ao Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. O quadro de saúde do homem é considerado estável.



Segundo a concessionária, o trecho ficou fechado por alguns minutos e o congestionamento chegou a 3 km. O veículo foi destombado por volta das 11h, com trânsito em meia pista e retenção de 1 km.



A carga de paçoca ficou espalhada no acostamento e vídeos publicados nas redes sociais mostram que, após o tombamento, pessoas foram até o local saquear a carga de doces.