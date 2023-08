Pinguins são resgatados na orla carioca

Rio - Banhistas são surpreendidos por pinguins que apareceram em duas praias do Rio, em menos de 24 horas. Um deles foi resgatado e encaminhado para o Instituto Jardim Botânico para ser monitorado e receber cuidados.



O primeiro apareceu na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Ele estava na altura da Ilha 15 por volta de 13h de quarta-feira (2). O outro foi resgatado por bombeiros na Praia de São Conrado, na Zona Sul, na manhã desta quinta (3).

"A aparição de pinguins pelo litoral do Rio de Janeiro já é praticamente uma obrigação nessa época do ano. Acompanham correntes e muitas vezes acabam morrendo por cansaço ou doenças. É indicada sua captura pelos órgãos ambientais, restabelecimento e devolução ao seu ecossistema no sul do continente. Os animais não devem ser molestados se aparecerem na praia. Deve ser chamado o órgão ambiental", disse o biólogo Mário Moscatelli.

*Reportagem da estagiária Alice Santos, sob supervisão de Iuri Corsini