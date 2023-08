Cantagalo e Pavão-Pavãozinho recebem Ambulatório Médico Especializado

Rio - As comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul do Rio, receberam, nesta quinta-feira (3), o Ambulatório Médico Especializado Jornalista Susana Naspolini (AME), no antigo prédio do PoupaTempo. Os atendimentos começam na próxima segunda-feira (7) e, além de consultas médicas e exames, o espaço também contará com uma base descentralizada do SAMU, com uma ambulância UTI Móvel e duas motolâncias, com médicos, enfermeiros e condutores socorristas.

Foram investidos R$ 37,6 milhões na reestruturação do edifício, que se encontra próximo à estação General Osório do metrô, em Ipanema. A unidade de saúde tem como foco o tratamento ambulatorial de média complexidade, complementando os serviços prestados pelas clínicas da família. O AME contará com uma equipe composta por 37 médicos, quatro enfermeiros, oito técnicos de enfermagem, três dentistas, dois fisioterapeutas e dois farmacêuticos. Além disso, a unidade fornecerá uma série de exames, como laboratoriais, mapeamento cerebral com eletrocardiograma (ECG), ultrassonografia e outros.



Estima-se que apenas na especialidade ginecológica sejam realizados mais de 300 atendimentos por mês. Considerando também as consultas em pediatria, cardiologia, neurologia pediátrica, odontologia, nutrição e fisioterapia, o número total de consultas mensais ultrapassará 1.000. O secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, destacou que esse é um projeto piloto que pretende ser replicado em outras áreas, sempre abrangendo especialidades não contempladas pelas clínicas da família.

fotogaleria

O espaço foi batizado com o nome da repórter Susana Naspolini, que faleceu vítima de câncer no ano passado. A jornalista dedicou grande parte de sua carreira lutando por melhorias na cidade. Maria Dal Farra, mãe de Susana, emocionou-se ao conhecer o local, que conta com um painel em homenagem à repórter. "É uma obra que tem tudo a ver com ela, que se dedicou para trabalhar com pessoas que precisavam desse tipo de auxílio. A escolha do nome, no fundo, me deixa muito orgulhosa, tem muita conexão entra a obra e o objetivo de vida dela", contou.

Para Júlia Naspolini, filha da homenageada, a obra é uma forma de eternizar o trabalho e a força de sua mãe. "Eu sempre tive muito orgulho do trabalho dela, e essa obra é uma forma de deixar tudo eternizado. Quem vier aqui que lembre a força dela e se alegre", completou a jovem.

Espaço dedicado aos casos de gravidez na adolescência



O espaço também destina um andar inteiro para o atendimento de casos de gravidez não planejada em adolescentes. O programa Acolhe, coordenado pela ginecologista Ana Teresa Derraik, oferecerá atendimento em duas etapas. Inicialmente, serão realizadas palestras com médicos e especialistas, abordando temas como gestação, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, exposição a situações violentas e conscientização sobre métodos contraceptivos para evitar a gravidez não planejada. Posteriormente, as pacientes serão encaminhadas para consulta com um ginecologista.



Dentre os métodos contraceptivos oferecidos pelo programa, está a aplicação do contraceptivo subdérmico. Esse método consiste em colocar, sob a pele do braço, uma pequena cápsula de etonogestrel, técnica realizada por meio de uma simples intervenção com anestesia local. O contraceptivo tem duração de 3 anos e já é oferecido pelo SUS desde 2021, mas apenas para mulheres em situação de vulnerabilidade, com idade entre 18 e 49 anos.



Ana Teresa Derraik destacou que o Acolhe acolherá jovens que percebam a iminência da vida sexual. "O Acolhe funciona com muita informação e aconselhamento contraceptivo, para que a jovem escolha de uma forma legítima e esclarecida qual é a melhor forma que se adequa a ela. Vai ter o implante, que é a grande novidade, mas também vai oferecer o DIU de Cobre como uma contracepção de longo prazo de duração de até 12 anos. São contraceptivos que independem de disciplina da mulher", pontuou a médica.