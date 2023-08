Homem esfaqueia nove pessoas em shopping em Seul

Nesta quinta-feira, 3, um homem esfaqueou nove pessoas em um shopping nos arredores da capital Seul, na Coreia do Sul, afirmou a polícia. Uma das vítimas morreu, segundo agências de notícias locais.



De acordo com os policiais, o responsável pelo ataque ainda esfaqueou outras oito pessoas e atropelou quatro perto de uma estação de metrô na cidade de Seongnam, que fica a cerca de 20 quilômetros da capital. Autoridades disseram tratar os crimes como um ataque, mas que foi aberta uma investigação para apurar o ocorrido. Até o momento, nenhum grupo reivindicou o episódio.



O caso ocorre dois dias após outro ataque parecido registrado no país, no qual um homem esfaqueou quatro pessoas, matando uma delas.

Devido a esse tipo de ato não ser comum no país, o comissário-geral da polícia da Coreia do Sul, Yoon Hee-keun, pediu que os cidadãos fiquem em alerta.



Após o ocorrido desta quinta, 12 pessoas foram hospitalizadas, informou a polícia. Conforme a agência de notícias Newsis , um homem de cerca de 60 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. Um suspeito teria sido preso e outro fugiu, de acordo com a agência Yonhap .