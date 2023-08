Haddad afirma que governo não usará reforma tributária de consumo e renda para equilíbrio fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assegurou nesta quinta-feira, 3, que o governo não vai usar a reforma de impostos tanto de consumo quanto de renda para buscar equilíbrio fiscal. "A reforma tributária é para buscar justiça, e não mais arrecadação", declarou em entrevista à 'GloboNews'.



Ele afirmou que se for possível arrecadar mais com imposto de renda, haverá uma compensação na tributação do consumo.



Além de pontuar que o Brasil tem uma das menores taxas de tributação sobre heranças, num momento de discussão internacional do tema, Haddad voltou a defender a tributação de fundos exclusivos e offshores.



Segundo ele, mesmo que as vitórias do governo no Judiciário estejam espelhadas na peça orçamentária, o relator do orçamento terá que cortar despesas se projetos de geração de receita não forem aprovados.



Ao falar sobre o apoio ao governo nessa frente, Haddad disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ficou incomodado com quem disse que ele era contra a taxação de fundos exclusivos.