PMs removem 10 toneladas de materiais usados em barricadas de comunidade de Mesquita

Rio - A PM realiza, deste o início da tarde desta quinta-feira (3), uma ação para remoção de barricadas na comunidade da Chatuba, em Mesquita, Baixada Fluminense. De acordo com publicação da corporação, foram removidos, até o momento, 10 toneladas de materiais utilizados para impedir a circulação de carros.

Os bloqueios estavam montados nas vias de acesso à comunidade e impediam a entrada de moradores, além do patrulhamento de viaturas do 20º BPM (Mesquita). O trabalho de remoção contou com o apoio de retroescavadeiras e caminhões.