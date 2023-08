Secretário dos EUA acusa Rússia de 'atacar' sistema alimentar mundial

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, acusou as autoridades russas de “chantagem” por sua recente retirada do acordo para exportação de grãos ucranianos, durante sessão do Conselho de Segurança da ONU nesta quinta-feira, 3.



O chefe da diplomacia norte-americana, que presidia uma reunião sobre insegurança alimentar na sede das Nações Unidas em Nova York, disse aos 15 membros do órgão máximo da ONU para a garantia da paz no mundo que “a fome não deve ser transformada em arma” de guerra.



Blinken acusou a Rússia de “atacar” o sistema alimentar mundial na esteira de sua invasão da Ucrânia em fevereiro do ano passado e sua retirada, em julho, da chamada Iniciativa Grãos do Mar Negro. Esse acordo permitiu a exportação de cereais ucranianos durante o último ano.



As autoridades russas se negaram a estender o pacto, o que está repercutindo no aumento dos preços dos alimentos. Essa situação afeta, sobretudo, os países mais pobres.



“Cada membro deste Conselho, cada membro das Nações Unidas deveria dizer chega a Moscou. Chega de usar o Mar Negro como chantagem”, declarou Blinken, cujo país preside o Conselho de Segurança este mês.



“Chega de utilizar a população mais vulnerável do planeta. Chega desta guerra injustificada e desmedida”, acrescentou.



O acordo, assinado em julho de 2022 e apoiado pela ONU e a Turquia, país que atuou como mediador entre Ucrânia e Rússia, permitiu a venda de grãos ucranianos, apesar da guerra.



Moscou exige garantias em outro acordo para suas próprias exportações, especialmente de fertilizantes e produtos agrícolas.



O embaixador adjunto russo, Dmitri Polyanskiy, disse que as sanções ocidentais estão impactando as exportações de fertilizantes e alimentos russos.



"Enquanto não forem eliminados os obstáculos ilegítimos criados artificialmente pelo Ocidente que afetam a capacidade dos operadores econômicos russos para fornecer produtos agrícolas, dificilmente será possível restabelecer o funcionamento normal das cadeias de abastecimento e abordar outros problemas da segurança alimentar mundial", declarou no debate.



Na quarta-feira, 2, drones russos danificaram um porto ucraniano no Danúbio, em um novo ataque de Moscou contra instalações vitais para a saída de grãos da Ucrânia.



Blinken afirmou que os preços dos cereais subiram mais de 8% em todo o mundo desde o fim do acordo. Washington pretende tornar público um "comunicado conjunto condenando o uso de alimentos como arma de guerra", assinado por 91 países, disse Blinken à 'ABC News'.



Ele também anunciou 362 milhões de dólares (1,76 bilhão de reais, na cotação atual) para financiar programas de combate à insegurança alimentar e à desnutrição em uma dúzia de países africanos e no Haiti.



Cerca de 345 milhões de pessoas em 79 países sofrem de insegurança alimentar aguda. Além dos conflitos armados, os efeitos da mudança climática contribuem para a fome em muitos desses países.