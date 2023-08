Espaço Convive recebeu a 3ª edição do Convive com SUAS leituras

O Espaço Convive, em Santa Terezinha, recebeu a 3ª edição do Convive com SUAS leituras. A proposta da edição foi não só proporcionar a leitura, mas também a novidade de diferenciar as atividades.



O evento contou com uma apresentação de dança rítmica, que envolveu todos que estavam presentes, incluindo as mães e as crianças. O espaço ainda oferece diversas atividades assistenciais, natação, oficinas e recreação para todas as idades.



Para a coordenadora do local, Andrea Alves, essa oportunidade integrará ainda mais a sociedade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). A organização realizará a ação “Convive com suas Leituras” uma vez por mês.



O equipamento funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, na Rua Doutor Manoel Duarte 1426, em Santa Terezinha.