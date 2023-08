Mutirão de perícias médicas e avaliações sociais do INSS acontece neste sábado

Rio - A Superintendência Regional do Rio de Janeiro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza, neste sábado (5), mutirões para reduzir o tempo de espera por atendimentos. A ação acontece das 7h às 16h na Agência da Previdência Social localizada na Rua Marechal Deodoro, número 1119, bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ao todo, serão disponibilizadas 130 vagas para realização de exame médico pericial e avaliação social.



A iniciativa faz parte das medidas adotadas pelo INSS para agilizar a análise de benefícios como auxílio-doença e BPC/LOAS e, assim, reduzir as filas de requerimentos, garantindo agilidade dos serviços ofertados à população.



“O nosso objetivo é amenizar a dificuldade da população para realizar atendimentos para concessão dos benefícios previdenciários. Essa ação vai de encontro com a necessidade do cidadão no momento em que se encontra vulnerável, em situação de doença ou em extrema vulnerabilidade social, como é o perfil do solicitante do BPC/Loas. Nós, como servidores públicos, devemos dar o máximo para conseguir atender a necessidade da população em um prazo razoável”, afirmou o perito médico do Instituto, Lois Tadeu de Almeida Teixeira.



Os próximos mutirões no estado do RJ serão realizados em Macaé, nos dias 5 e 6 de agosto e novamente em Duque de Caxias, nos dias 26 e 27 de agosto, somente para atendimentos de avaliação social. Para ter acesso aos mutirões no RJ, o cidadão deve realizar o agendamento através da Central Telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Essa é uma ação nacional e já foi realizada em oito estados brasileiros – Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.