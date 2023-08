Pesquisa aponta 10 áreas que mais anunciaram vagas no primeiro semestre de 2023

Um novo levantamento realizado pelo Infojobs mostrou as 10 áreas que mais ofertaram vagas no primeiro semestre de 2023. Como destaque, ficaram as áreas comercial e de vendas, responsáveis por 41,2% dos 525.177 anúncios. A alta representação no estudo não é uma surpresa, já que desde o ano passado, foi percebido um aumento expressivo em relação às contratações — o que posicionou o setor como um dos mais promissores para quem busca novas oportunidades no mercado de trabalho.



“Em 2022, foram 50.713 ofertas de vagas, o que representa 52,9% de crescimento em relação ao ano anterior. Com a retomada pós-pandemia, as empresas passaram a apostar ainda mais na área, visando conquistar mais clientes e, por consequência, aumentar os lucros”, comenta Ana Paula Prado, CEO do Infojobs.



As ofertas para administração e alimentação/gastronomia representam 6,5% e 5,5%, respectivamente, seguido de logística com 5,2%, construção/manutenção, com 5% e indústria, com 4,6%. Os sétimo e oitavo lugar vão para economia e finanças e serviços gerais, empatadas com 3,4% das oportunidades. As últimas posições no ranking das 10 áreas que mais oferecem vagas ficam para TI, com 3,2% e saúde, com 3%.



As oportunidades foram direcionadas para todos os níveis hierárquicos, mas especialmente para operacional (38,6%), auxiliar (13,9%), especialista (12,9%) e assistente (8,1%).



Estados que mais contratam



São Paulo foi o estado responsável por 53,3% das 525.177 ofertas publicadas no jobsite, seguido por Rio Grande do Sul, com 8,7% e Minas Gerais, com 7,2%. Paraná e Rio de Janeiro representam, respectivamente, 7% e 6,7% dos anúncios.

Com relação ao formato de contratação, a predominância é para vagas CLT, com 70,1%. Os trabalhos autônomos representam 9,5% das oportunidades e temporários, 7,4%.



O modelo presencial ainda se mostra o favorito das empresas e 93,7% realizaram anúncios para profissionais que desejassem trabalhar todos os dias no escritório. No entanto, pensando na flexibilidade, as vagas híbridas representam 3,7% e home office, apenas 2,6%.



Ranking das 10 áreas que mais ofertaram vagas no primeiro semestre



1) Comercial/Vendas (41,2%);

2) Administração (6,5%);

30 Alimentação / Gastronomia (5,5%);

4) Logística (5,2%);

5) Construção, Manutenção (5,0%);

6) Industrial, Produção, Fábrica (4,6%);

7) Contábil, Finanças, Economia (3,4%);

8) Serviços Gerais (3,4%);

9) Informática, TI, Telecomunicações (3,2%);

10) Saúde (3,0%).